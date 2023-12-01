Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Şu an itibarıyla İskenderun'da AFAD koordinasyonunda 20 farklı kurumdan 1480 görevli arkadaşımız bulunuyor. Ayrıca 300'den fazla AFAD gönüllümüz, farklı belediyelerden, kamu kurum-kuruluşlarından 335 iş makinemiz, taşkının etkilerinin bertaraf edilmesi ve yaraların sarılması için çaba gösteriyor. Kızılay, toplamda günde 8 bin öğün yemek çıkartıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pompaları vasıtasıyla da sular tahliye edilmeye çalışılıyor. Ayrıca işlerini bırakarak yardıma koşan AFAD gönüllüleri için de ayrı bir parantez açmak gerek. Türkiye'nin 11 farklı vilayetinden ekipler geldi ve felaketlerin ilk gününden itibaren gerek iş yerlerinin temizliği gerek cadde ve sokakların temizliği de dahil bütün çalışmalarda var güçleri ile destek veriyorlar" dedi.