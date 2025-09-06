Sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi!
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bursa'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı ev iş yerlerini su bastı.
Kaynak: İHA
Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü.
1 / 7
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
2 / 7
Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı.
3 / 7
Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.
4 / 7