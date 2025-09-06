  1. Anasayfa
  4. Sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bursa'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Kaynak: İHA
Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü. 

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. 

Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı.

Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.

