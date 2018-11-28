Edirne'yi sağanak vurdu ! Araçlar sular altında kaldı
Edirne'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, evleri ve iş yerleri su bastı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli, Edirne-Havsa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Caddelerin suyla kapandığı kentte bazı araçlar yolda kaldı.
Edirne dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kentte, gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı.