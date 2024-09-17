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Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, kentte etkili olan şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA , DHA, İHA
Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü - Resim: 1

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü - Resim: 2

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

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Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü - Resim: 3

Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

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Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü - Resim: 4

Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

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