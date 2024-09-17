Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü
Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, kentte etkili olan şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA , DHA, İHA
Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.
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Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.
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Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
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Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.
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