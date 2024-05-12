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Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında

Adana'da aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve ev sular içinde kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında - Resim: 1
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Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında - Resim: 2

Adana'da öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulvar ve sokaklar göle döndü. 

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Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında - Resim: 3

Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Mahalle araları da nehre dönerken Gürselpaşa Mahallesinde yağmurlu birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalı kırıldı.

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Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında - Resim: 4

Yine Gürselpaşa Mahallesinde kapalı semt pazarı sular içinde kaldı. Pazarcı ve pazara gelen esnaf zor anlar yaşadı.

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