Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında
Adana'da aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve ev sular içinde kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
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Adana'da öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulvar ve sokaklar göle döndü.
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Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Mahalle araları da nehre dönerken Gürselpaşa Mahallesinde yağmurlu birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalı kırıldı.
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Yine Gürselpaşa Mahallesinde kapalı semt pazarı sular içinde kaldı. Pazarcı ve pazara gelen esnaf zor anlar yaşadı.
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