Sağanak yağış sele dönüştü; evler, cadde ve sokaklar çamurla doldu
Adana'da Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Bazı evleri su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
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Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta, bazı sürücüler de ulaşımda güçlük çekti.
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Nazilli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, cadde ve sokakların çamurdan arınması için çalışma başlatıldı.
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