Sağanak yağış sonrası mahalle sular altında kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası tarım arazileri, köy mezarlığı ve bazı evlerin avluları su altında kaldı. Dronla çekilen görüntülerde, köyün büyük bir bölümünde geniş su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazilerinin zarar gördüğü ve evlerin çevresinin tamamen suyla kaplandığı görüldü.