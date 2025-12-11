Sağanak yağış sonrası mahalle sular altında kaldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Demet Mahallesi sular altında kaldı.
Kaynak: İHA
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası tarım arazileri, köy mezarlığı ve bazı evlerin avluları su altında kaldı. Dronla çekilen görüntülerde, köyün büyük bir bölümünde geniş su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazilerinin zarar gördüğü ve evlerin çevresinin tamamen suyla kaplandığı görüldü.
1 / 3
Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yetkililer yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
2 / 3
3 / 3