Sağanak yağış yüzünden bir dere daha taştı! Halk panik içinde...
Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Bağbaşı köyü Dabazlar Mahallesi'nde dere taşarak evlere yaklaştı. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü bölgede mahalle halkı panik yaşarken, belediye ekipleri iş makineleriyle tıkanan su kanallarına müdahale ediyor.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyü Dabazlar Mahallesi'nde aniden bastıran ve metrekareye yaklaşık 20 kilogramı bulan kuvvetli sağanak yağış, tehlikeli bir doğa olayına dönüştü. Yağışların etkisiyle debisi kısa sürede yükselen dere yatağından çıkarak taştı ve sular yola doğru ilerledi.
Dere sularının hızla yaşam alanlarına yaklaşması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Taşkın sularının evlerini basma ihtimaline karşı tedirgin olan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla geçici tedbirler almaya çalışırken bölgede büyük bir endişe hakim oldu.
Artan tehlike üzerine Yenice Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Olası bir sel felaketini ve can/mal kaybını önlemek amacıyla bölgeye iş makineleri ve kepçeler sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü acil eylem planı kapsamında:
Dere yatağında ve su kanallarında yağışla birlikte gelen rüsubatın yaratabileceği tıkanmalara karşı anında temizlik çalışması başlatıldı.
Taşkın sularının yönünü evlerden uzaklaştırmak için altyapı müdahaleleri sürdürülüyor.
Bölgede sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.