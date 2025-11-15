  1. Anasayfa
  4. Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te aralarında TIR ve kamyonetlerin de bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin bulunduğu 12 araç, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönündeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

