Sağanak yağışın ve selin vurduğu Foça'da her yer çamurların altında kaldı
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sokaklar çamurla kaplandı. İlçede selin bıraktığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Özellikle Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası, 5 küçük araçta hasar meydana geldi.
Yağışın ardından çekilen sular, yerini kalın bir çamur tabakasına bıraktı. Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.
Selin ardından oluşan tahribat ve çamur deryası dron ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde yolların ve araçların çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde ise biriken suların henüz çekilmediği görüldü.
