Sağanak yağışlar Bolu'yu fena vurdu! Tarım arazileri göle döndü!

Taşkın sadece tarım alanlarını değil, dere kenarlarından geçen yerel bağlantı yollarını da sular altında bırakarak ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Bölgede yağışın etkisini kaybetmesi ve taşkın sularının tamamen çekilmesiyle birlikte, tarım arazilerindeki zararın net tablosunun ortaya çıkması bekleniyor. İlgili kurumların sular çekildikten sonra Tımaraktaş köyü ve çevresinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlatacağı öngörülüyor.