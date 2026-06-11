Sağanak yağışlar Bolu'yu fena vurdu! Tarım arazileri göle döndü!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tımaraktaş köyü çevresindeki derelerin taşmasına neden oldu. Ormanlık alandan inen taşkın suları ekili tarım arazilerini ve bağlantı yollarını sular altında bıraktı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün öğleden sonra aniden bastıran ve etkisini giderek artıran şiddetli sağanak yağış, bölgede hayatı ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyen taşkınlara yol açtı. Tımaraktaş köyü sınırları içinden geçen derelerin debisinin aniden yükselmesiyle sular yatağından çıktı.
Mudurnu ilçesine bağlı Tımaraktaş köyü mevkisindeki derelerde su seviyesi, aralıksız süren sağanak yağışın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yükselerek taşkınlara sebep oldu. Yatağından çıkan ve ormanlık alanlardan hızla inen taşkın suları, çevredeki ekili tarım arazilerini tamamen kapladı. Bölgedeki üreticilerin ekinlerinin sudan ciddi oranda zarar gördüğü belirtiliyor.
Taşkın sadece tarım alanlarını değil, dere kenarlarından geçen yerel bağlantı yollarını da sular altında bırakarak ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Bölgede yağışın etkisini kaybetmesi ve taşkın sularının tamamen çekilmesiyle birlikte, tarım arazilerindeki zararın net tablosunun ortaya çıkması bekleniyor. İlgili kurumların sular çekildikten sonra Tımaraktaş köyü ve çevresinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlatacağı öngörülüyor.