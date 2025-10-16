Sağanak yağışlar sele, sel faciaya dönüştü: 64 ölü, 65 kişi kayıp var

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü (CNPC) Laura Velazquez selden en çok Hidalgo ve Veracruz'un etkilendiğini, Veracruz'da 29 ölüm, 18 kayıp, Hidalgo'da 21 ölüm ve 43 kayıp, Puebla'da 13 ölüm ve 4 kayıp, Queretaro'da ise 1 ölüm olduğunu ifade etti.