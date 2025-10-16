  1. Anasayfa
  4. Sağanak yağışlar sele, sel faciaya dönüştü: 64 ölü, 65 kişi kayıp var!

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi, kayıp 65 kişi ise aranıyor.

Kaynak: İHA
Meksika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, can kaybının 64'e yükseldiği, 65 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü (CNPC) Laura Velazquez selden en çok Hidalgo ve Veracruz'un etkilendiğini, Veracruz'da 29 ölüm, 18 kayıp, Hidalgo'da 21 ölüm ve 43 kayıp, Puebla'da 13 ölüm ve 4 kayıp, Queretaro'da ise 1 ölüm olduğunu ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Yağmurun bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu" dedi.

Sheinbaum, binlerce askerin 5 eyalette yardım sağlamak için konuşlandırıldığını ve valilerin de desteği koordine etmek için birlikte çalıştığını söyledi. 

