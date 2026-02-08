Sağanak yağışlar sonrası faciadan dönüldü; nehir taştı, vatandaşlar mahsur kaldı
Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar kurtarma ekiplerinin zamana karşı mücadelesiyle kurtarıldı...
Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.
Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir alırken, AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.
Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.
Bölgedeki su pompası inşaatında çalışan kepçe operatörü Yılmaz Yavuz ve kamyon şoförü Ömer Faruk Balakan, taşkın koruma seddelerinde mahsur kaldı.