Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Kaynak: DHA
Tekirdağ, dün öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak hayatı alt üst etti.
1 / 9
Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
2 / 9
Sağanakla etkili olan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi.
3 / 9
Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazarda esnaf, tezgahını rüzgardan korumak için çaba harcadı.
4 / 9