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Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu - Resim: 1

Tekirdağ, dün öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak hayatı alt üst etti. 

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Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu - Resim: 2

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. 

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Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu - Resim: 3

Sağanakla etkili olan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. 

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Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu - Resim: 4

Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazarda esnaf, tezgahını rüzgardan korumak için çaba harcadı.

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