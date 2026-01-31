Sağanak yağışlar ve sel bir ilimizi çamura gömdü! Onlarca ev ve iş yeri tahrip oldu!

Açıklamanın devamında: "İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesi'nde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış; vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesi'nde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir. Yağışlardan tarım alanları da etkilenmiş yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır. Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31 Ocak Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.