  4. Sağanak yağışların ve selin vurduğu ilimizde mezarlar çöktü, aileler isyan etti!

Adana'da yaşanan selde zarar gören Buruk Mezarlığı'nda suların çekilmesiyle birlikte bazı mezar yerlerinin belirsizleştiği, birçoğunun ise çöktüğü görüldü. Cenaze yakınları ise isyan etti.

Kaynak: İHA
Resim: 1

Cuma ve cumartesi günleri metrekareye 138 kilogram yağmur düşmesiyle birlikte Adana adeta felaketi yaşadı. 

Resim: 2

Altyapı yetersizliği nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı, dereler ve sulama kanalları taştı. 

Resim: 3

Selden en ağır darbeyi ise merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı aldı.

Resim: 4

Bölgeden geçen derenin taşmasıyla mezarlık tamamen su altında kaldı. 

