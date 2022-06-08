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Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü

Ankara'yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı.

Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü - Resim: 1

Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları'nda dün yaşanan fırtına ve sağanak yağış sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti. 

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Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü - Resim: 2

Bir alışveriş merkezinin dışarıdaki manav reyonunun üzerindeki örtü fırtına sırasında uçtu. 

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Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü - Resim: 3

Bunu gören yoldan geçen bir vatandaş tezgahtaki ürünler yağıştan zarar görmesin diye üzerlerini örttü.

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Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü - Resim: 4

Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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