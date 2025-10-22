Sağanak yolları göle çevirdi; araçlar mahsur kaldı
Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı.
Kaynak: DHA
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle vatandaşlar da saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı.
Yağmur, özellikle sanayi sitesi bölgesinde etkili oldu, su baskınları yaşandı.
Bölgedeki bazı iş yerleri yağmur sularıyla dolarken, araçlar da yolda mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
