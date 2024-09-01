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Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar ile tramvay, göle dönen yolda ilerleyemedi.

Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu - Resim: 1

Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. 

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Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu - Resim: 2

Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan tramvay, yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi. 

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Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu - Resim: 3

Tramvayın durması üzerine trafikte aksamalar yaşanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmasına vatandaşlar da yardım etti. (DHA)

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Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu - Resim: 4
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