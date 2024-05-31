Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti

Güzelsu Mahallesi sakinlerinden Nejat Şimşek (67), "Dolu yağdı, büyük bir zarara uğradık. Ahırım çöktü, danalarım içeride kaldı, komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor, bir şey yapamıyoruz. Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu, evlerimiz uçmak üzere. Merek uçtu, ahırım uçtu. Hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında, idare ediyoruz" dedi.