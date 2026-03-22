Sağanakta toprak kayması kabusu: Köyün bir bölümü çöktü, Aileler okula sığındı
Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Bolağaç köyünde günlerdir süren şiddetli sağanak, faciayı beraberinde getirdi. Köyün bir bölümünün çökmesiyle 5 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale gelirken, heyelan tehlikesi nedeniyle jandarma evleri tahliye etti. 32 yıldır böyle bir afet görmediklerini belirten köylüler, eşyalarıyla birlikte anaokuluna sığındı.
Kaynak: İHA
Şırnak’ta etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde toprak kaymasına neden oldu. Köyün zemininde meydana gelen çökmeler sonucu yerleşim yerleri büyük hasar gördü.
5 ev, 4 ahır ve onlarca yolun çöktüğü köyde heyelan tehlikesi artarak devam ediyor.
