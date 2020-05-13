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  3. 13 Mayıs 2020 00:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Yeni vaka sayılarındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğunu belirten Bakan Koca, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 12 Mayıs koronavirüs vakalarını paylaştı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve bin 704 yeni tanı kondu. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda

Son 24 saate Covid-19 nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan 3 bin 109 kişi taburcu edildi. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 894'e, vaka sayısı 141 bin 475'e, iyileşen hasta sayısı ise 98 bin 889'a yaklaştı.

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