Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Yeni vaka sayılarındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğunu belirten Bakan Koca, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor" dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve bin 704 yeni tanı kondu.
Son 24 saate Covid-19 nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan 3 bin 109 kişi taburcu edildi.