Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi! İşte 18 maddeyle yeni rehber!

Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin "yakın temaslı" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceği hatırlatıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun olmadığı durumlarda, bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin "yakın temaslı" kabul edileceğinin altı çizildi.