Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi! İşte 18 maddeyle yeni rehber!
Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Rehbere eklenen "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümünde, bir veya birden fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda, maske kuralına uyulduğu ve uyulmadığı durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiği rehberde, sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde planlanmasının önemi vurgulandı.
Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, "Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir" uyarısında bulunuldu.
Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin "yakın temaslı" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceği hatırlatıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun olmadığı durumlarda, bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin "yakın temaslı" kabul edileceğinin altı çizildi.
Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Covid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi. Bu olaylardan bazıları ve yapılması gerekenler şöyle: