Sağlık Bakanlığı hazırladı! AVM, market, kuaför ve mağazalara özel afiş
Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde faaliyet gösterecek iş yerleri için afişler hazırlandı. AVM, market, kuaför, mağaza gibi yerler için hazırlanan afişlerde uyulması gereken kurallar yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında son durumu açıklayan Bakan Koca, ''İkinci bir dalga beklemiyoruz'' dedi.
BAKAN KOCA'DAN İŞ YERLERİ İÇİN UYARI!
Pek çok iş yerinin faaliyetlerine yeniden başladığını vurgulayan Koca, iş yerlerinde gerekli tedbirlere uyulmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet edilmesini, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesini ve pazar yerlerinde kurallara uyulmasını talep etti.
"Hatırdan çıkarmamalıyız normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin." diye konuştu.