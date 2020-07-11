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  3. 11 Temmuz 2020 13:05

Yerli koronavirüs ilacına ruhsatı verildi! İşte o yerli ilaç

Sağlık Bakanlığı tarafından korona tedavisinde kullanılacağı duyurulan "Favira 200 mg Film Kaplı Tablet" ilacına üretim ruhsatı verildi.

Yerli koronavirüs ilacına ruhsatı verildi! İşte o yerli ilaç

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı ve bir ilacın üretimine daha ruhsat verildi.

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Yerli koronavirüs ilacına ruhsatı verildi! İşte o yerli ilaç

"İMAL RUHSATI DÜZENLENMİŞTİR" Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "İmal ruhsatını talep ettiğiniz 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. 

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Yerli koronavirüs ilacına ruhsatı verildi! İşte o yerli ilaç

Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi'ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir. 

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Yerli koronavirüs ilacına ruhsatı verildi! İşte o yerli ilaç

Söz konusu ürünün ruhsat tarih/numarasının yansıtıldığı KÜB/KT örneklerinin pdf biçiminde aynı başvuru ekinde Ruhsatlandırma Birimi'ne sunulması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

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