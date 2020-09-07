Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

EN ÇOK 15-24 YAŞ Rapora göre vakaların (toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550) yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Tüm vakalar içinde en çok 15-24 yaş grubunun hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Buna göre toplam vakaların yüzde 6.9’u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuklarda görüldü.