Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Sağlık Bakanlığı, 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre, Covid-19 nedeniyle vefat eden 6326 kişinin yüzde 62’sini erkekler, yüzde 38’ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 71’i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Covid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Haftalık Durum Raporunu yayımladı. 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti.
Yedi günlük sürede yapılan test sayısı 700 bin 942 olarak gerçekleşti. Testler sonucunda 10 bin 297 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 205 kişi 7 günlük sürede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
EN ÇOK 15-24 YAŞ Rapora göre vakaların (toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550) yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Tüm vakalar içinde en çok 15-24 yaş grubunun hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Buna göre toplam vakaların yüzde 6.9’u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuklarda görüldü.
Vakaların yüzde 13.9’u (37 bin 456) 15-24 yaş arasında, yüzde 49.9’u (133 bin 78) 25-49 yaş grubunda, yüzde 18.7’si (50 bin 303) ise 50-64 yaş arasında, yüzde 8.7’si (23 bin 358) 65-79 yaş grubunda, yüzde 2.5’i (6791) ise 80 yaş ve üzerinde gerçekleşti. Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.