SON DAKİKA
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 13:15

Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre, Covid-19 nedeniyle vefat eden 6326 kişinin yüzde 62’sini erkekler, yüzde 38’ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 71’i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Covid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Haftalık Durum Raporunu yayımladı. 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti. 

1/ 9
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

Yedi günlük sürede yapılan test sayısı 700 bin 942 olarak gerçekleşti. Testler sonucunda 10 bin 297 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 205 kişi 7 günlük sürede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

2/ 9
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

EN ÇOK 15-24 YAŞ Rapora göre vakaların (toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550) yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Tüm vakalar içinde en çok 15-24 yaş grubunun hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Buna göre toplam vakaların yüzde 6.9’u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuklarda görüldü.

3/ 9
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

Vakaların yüzde 13.9’u (37 bin 456) 15-24 yaş arasında, yüzde 49.9’u (133 bin 78) 25-49 yaş grubunda, yüzde 18.7’si (50 bin 303) ise 50-64 yaş arasında, yüzde 8.7’si (23 bin 358) 65-79 yaş grubunda, yüzde 2.5’i (6791) ise  80 yaş ve üzerinde gerçekleşti. Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM