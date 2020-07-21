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  3. 21 Temmuz 2020 16:37

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, aşı çalışmaları ile ilgili olarak "Bizim kendi üniversitelerimizde 12 aşı çalışması var. Bunlar klinik safhada. 5'i fare deneyi aşamasında. Sonuçları çok iyi olanlar var ama bunlar daha da ilerleyecek" açıklamalarında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Türkiye'de koronavirüs pandemisi sürecinde gelinen noktaya ilişkin bilgi verip, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Yardımcısı Meşe, her yıl pandemik influenza eylem planının güncellendiğini belirterek, bu konuda il yöneticilerine de eğitimler verildiğini söyledi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne kadar alınan kararları ve hayata geçirilen uygulamaları anlatan Meşe, ilaç, serum ve antiserum çalışmalarının devam ettiğini, sonbahar ve kış aylarının yaklaştığını bu dönemde de koronavirüs dışında solumun yolu enfeksiyonlarının görülmeye başladığını belirterek, bu süreç için de hazırlık yaptıklarını söyledi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Yardımcısı Meşe, antikorun ne kadar süre pozitif kaldığının sorulması üzerine, "Bu konuda araştırma yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında 3 ay gibi kaldığını gösteren çalışmalar var. Çok yüksek bağışıklık olmadığını, geçirenlerde de antikor olsa bile koruyucu olmayacağını gösteren çalışmalar da var" dedi.

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