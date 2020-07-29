SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Temmuz 2020 10:36

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!

Kurban Bayramı yaklaşırken Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs salgının etkisinin sürdüğü bu seneki Kurban Bayramı’nda uyulması gereken hijyen ve sağlıklı beslenme uyarıları şöyle:

1/ 16
Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!

MASKE-MESAFE ŞART:
Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli.

2/ 16
Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!

HEMEN PİŞİRMEYİN:
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor.

3/ 16
Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!

Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM