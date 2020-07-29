Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın!
Kurban Bayramı yaklaşırken Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs salgının etkisinin sürdüğü bu seneki Kurban Bayramı’nda uyulması gereken hijyen ve sağlıklı beslenme uyarıları şöyle:
MASKE-MESAFE ŞART:
Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli.
HEMEN PİŞİRMEYİN:
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor.