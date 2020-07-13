Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs kararı!
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı.
Bakanlık, bugüne kadar solunum virüsleri ve Kovid-19'un kan ve kan ürünleri ile bulaştığının görülmediğini ancak "teorik" bir riskin söz konusu olduğunu belirtiyordu.
Alınan yeni karar ile Bakanlık, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden 28 gün boyunca kan bağışının kabul edilmemesini istedi.
ÖNLEMLERİ AÇIKLADI Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle kan merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.
Kesin Kovid-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen bakanlık, Kovid-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmeyeceğini bildirdi.