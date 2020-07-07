Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler
Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı.
Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı.
Eskişehir, Antalya gibi diğer bazı illerde hali hazırda devam eden uygulama sayesinde özellikle trafik sorununun en yoğun yaşandığı şehir olan İstanbul'da, vakalara saniyeler içinde dahi ulaşılabilecek.
Afet ve toplumsal olaylar gibi durumlar için UMKE'nin Aralık ayından bu yana İstanbul'da hizmet veren motosiklet ambulansına, medikal vakalara müdahale etmek üzere Temmuz ayı başında 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı iki motosiklet ambulans daha eklendi.