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  3. 07 Temmuz 2020 11:25

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler

Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler

Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler

Eskişehir, Antalya gibi diğer bazı illerde hali hazırda devam eden uygulama sayesinde özellikle trafik sorununun en yoğun yaşandığı şehir olan İstanbul'da, vakalara saniyeler içinde dahi ulaşılabilecek.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler

Afet ve toplumsal olaylar gibi durumlar için UMKE'nin Aralık ayından bu yana İstanbul'da hizmet veren motosiklet ambulansına, medikal vakalara müdahale etmek üzere Temmuz ayı başında 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı iki motosiklet ambulans daha eklendi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: İlk kez görüntülendiler

112'nin motosiklet ambulanslarından biri Anadolu, diğeri Avrupa yakasında hizmet verirken; UMKE'nin motosikletli ambulansı ise daha büyük çaplı olaylarda noktaya ilk olarak ulaşıp gerekli bilgi akışı ve organizasyonu sağlıyor.

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