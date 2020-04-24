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  3. 24 Nisan 2020 22:50

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Antalya'da sağlık çalışanları, ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı. Çalışanlardan Yasemin Karataş, "İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruz" dedi.

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Ramazan ayının ilk gününde görev başında olan sağlık çalışanları, oruçlarını hastanelerde açtı. 

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Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, iftar saatine yakın görev yerlerinden nöbetleşe ayrılarak yemekhaneye gelip sıraya girdi. 

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Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizayn edilen yemekhanede kendileri için hazırlanan yemekleri alarak masalara oturan sağlıkçılar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

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Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Hastanede görev yapan sağlık çalışanı Yasemin Karataş, "Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayına merhaba dedik ancak bizim için çok bir şey değişmedi. 

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