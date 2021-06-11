Sağlık merkezinde skandal görüntüler! Televizyonda +18'lik film yayınladılar

Anthony Barboza isimli görgü tanığı televizyonda sağlık bakanlığının COVID-19 salgınına karşı uyarılar yayınlanırken bir anda cinsel ilişkiye giren kadınların ekranda görünmesinin herkesi şaşırttığını söyledi.

Videonun bir hata sonucu mu yoksa kasten mi yayınlandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.