Sağlık merkezinde skandal görüntüler! Televizyonda +18'lik film yayınladılar
Kosta Rika'da korona virüs hastalarının aşılandığı sağlık merkezinde sıra bekleyenler skandal bir olaya şahit oldu. Bekleme salonundaki televizyonda cinsel içerikli film yayınlandı.
Kosta Rika'nın San Jose City şehrinde meydana gelen olayda, hastalar ekranda ilişkiye giren kadınları görünce kahkaha atmaya başladı.
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Televizyon başkasının bilgisayarına bağlı olduğu için ekranda cinsel içerikli film göründü.
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Çalışanlar televizyonun kablolarını çekerek televizyonu kapatmayı başarırken orada bulunan insanlardan özür diledi.
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Anthony Barboza isimli görgü tanığı televizyonda sağlık bakanlığının COVID-19 salgınına karşı uyarılar yayınlanırken bir anda cinsel ilişkiye giren kadınların ekranda görünmesinin herkesi şaşırttığını söyledi.
Videonun bir hata sonucu mu yoksa kasten mi yayınlandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.
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