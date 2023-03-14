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Sağlık ocağında korkutan manzara!

İstanbul Silivri'de sağlık ocağındaki derin çatlaklar endişe yarattı.

Sağlık ocağında korkutan manzara! - Resim: 1

Silivri Fatih Mahallesi Hastane Caddesi Çamlık mevkiinde bulunan 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın çatlamış kolon ve duvarlarıyla paslı demirleri endişeye neden oldu.

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Sağlık ocağında korkutan manzara! - Resim: 2

Sağlık ocağının duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu, sıvalarının döküldüğü görüldü.

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Sağlık ocağında korkutan manzara! - Resim: 3

Çalışanları ve sağlık hizmeti için başvuranları tedirgin eden bina dışında, aynı mahallede bazı evlerin balkon ve duvarlarında da çatlaklar olduğu dikkat çekti. (DHA)

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Sağlık ocağında korkutan manzara! - Resim: 4
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