Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü
Belçika'dan gelen 38 yaşındaki Helveh Assakereh, yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamayan Assakereh'in, vücudundaki morluklar da geçmedi.
Belçika vatandaşı Helveh Assakereh, geçtiğimiz yıl turistik gezi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
DHA'nın haberine göre Assakereh, Bahçelievler'de özel bir hastanede 29 Nisan 2021 tarihinde estetik cerrah İ.A. tarafından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyattan bir gün sonra taburcu oldu.
Assakereh, ameliyattan sonra idrarını kontrol edemediği, vücudundaki morlukların geçmediği, psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını iddia etti. Assakereh, hastane ve doktor hakkında hukuki süreci başlatarak, ülkesine döndü.
Assakereh'in avukatı Cihan Esin, ameliyatın hatalı olduğuna ilişkin Belçika ve Fransa'daki hastanelerden alınan raporlar olduğunu belirterek, Bakırköy Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Esin, maddi ve manevi zararın giderilmesini talep etti.