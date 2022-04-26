Şahan Gökbakar'ın ''Tortum Şelalesi'' paylaşımına yanıt geldi: Hepsi yalan işte bu gerçek

Tortum Şelalesinin susuz kaldığını iddia edenlere sert tepki gösteren Aktoprak, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi’ndeyiz. Küresel ısınma ve yağışların azalmasından kaynaklanan debisinin azaldığı vaki olmuştur. Ama şelalenin kuruduğunu tarih yazmamıştır. Özellikle yağışların artması ve karların erimesiyle şelalemiz şuan ki görünümünü almıştır. Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tortum şelalesi kurudu gibi sosyal mecralardan algı yapanları buraya davet ediyorum. Gerçeği bilmeden yalan haber üzerine değerlendirmede bulunursanız yanlış yaparsınız. Herkesi Erzurum Uzundere ilçesine bekliyorum“ dedi.