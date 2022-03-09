Sahibinden satılık 1700 yıllık kilise! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mor Yuhanna Kilisesi içinde güneşe tapanlar, Keldaniler, Ermeniler ve Yahudilerin ibadet ettiğini söyleyen mülk sahibi Murat Tekcan, “Burası bir sinagog, bir havra olmuş. Burada çeşit çeşit dinler ibadet etmiş. Biz burayı kilise binası olarak satıyoruz. Kilise değil, kilise binası. Çünkü burayı biz marangozhane olarak kullandık. Daha önce de burada ibadet edilmiş ama ben burada ibadet edildiği zamanları hatırlamıyorum. Buranın tarihi yaklaşık 2000 yıllık olduğu söyleniyor. Tescilde ise 1700 yıllık olarak geçiyor. Burada 3 tane kardinal mezarı, 2 tünel ve vaftiz yeri var. Tünellerin her biri bir yere gidiyor. Biri kaleye diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na gidiyor. Deyrulzafaran Manastırı'na giden tünel yaklaşık 7 buçuk kilometre gidiyor. Kaleye giden tünel ise bir buçuk kilometre kadar gidiyor” dedi.