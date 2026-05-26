Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi ortalığı birbirine kattı
Amasya’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, ortalığı birbirine kattı. Caddedeki dükkanlara girmeye çalışan ve trafiği trafiği birbirine katan keçinin yakalanma anı kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Amasya kent merkezinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık bir keçi, cadde esnafına ve sürücülere zor anlar yaşattı. Pirinççi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, kurban bayramı hazırlıkları kapsamında eve götürülmek istenen keçi, bir anlık boşluktan faydalanarak sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı.
Cadde boyunca koşan keçi, zaman zaman kaldırıma çıkarak dükkanlara girmeye çalıştı, ardından yola inip trafikte aksamalara neden oldu. Sahibi ile çevredekiler keçiyi yakalamak için peşinden koştu. Uzun uğraşlar sonucu keçi yakalandı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
