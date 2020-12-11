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  3. 11 Aralık 2020 15:50

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi avından dönen balıkçı teknelerinin Sahil Güvenlik ekiplerince denetlemesi sonucu yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu

Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. 

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