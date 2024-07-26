Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı

Ege Denizi'nde genellikle Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından ölüme itilen düzensiz göçmenleri sık sık Türk Sahil Güvenliği ölümden kurtarıyordu. Ancak dün Kuzey Ege'nin gözde tatil lokasyonu Asos'ta çekilen bu görüntüler tam bir şok etkisi yarattı.