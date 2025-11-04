Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını
Muğla'da Sahil Güvenlik Ekipleri milyonlarca TL'lik lüks yatlara operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbar alındı.
Alınan ihbar sonrası başlatılan operasyonlar neticesinde 2 adet şüpheli deniz aracının takibine başladı.
Tespit edilen şüpheli teknelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör yakalandı.
Olay ile bağlantılı olan şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
