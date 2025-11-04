  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını

Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını

Muğla'da Sahil Güvenlik Ekipleri milyonlarca TL'lik lüks yatlara operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını - Resim: 1

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbar alındı.

1 / 4
Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını - Resim: 2

Alınan ihbar sonrası başlatılan operasyonlar neticesinde 2 adet şüpheli deniz aracının takibine başladı.

2 / 4
Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını - Resim: 3

Tespit edilen şüpheli teknelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör yakalandı. 

3 / 4
Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını - Resim: 4

Olay ile bağlantılı olan şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

4 / 4