Sahilde denize giren turistler şok oldu !
Bodrum'un ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu.
Bodrum’un dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu. Sahilde bulunan az sayıda yerli ve yabancı turist ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.
Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı. Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi.