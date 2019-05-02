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  3. 02 Mayıs 2019 17:54

Sahilde denize giren turistler şok oldu !

Bodrum'un ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu.

Sahilde denize giren turistler şok oldu !

Bodrum’un dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu. Sahilde bulunan az sayıda yerli ve yabancı turist ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Sahilde denize giren turistler şok oldu !

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

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Sahilde denize giren turistler şok oldu !

Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı. Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Sahilde denize giren turistler şok oldu !

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. O esnada bölgedeki yerli ve yabancı turistler de olan biteni meraklı gözlerle izledi.

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