Sahilde güneşlenirken yakalandılar

'YAZ AMİRİM YAZ HAK ETTİK' Aynı plajda güneşlenen bir çift ise yunus ekiplerinin uyarısı sonrası toparlanırken, ceza yemekten kurtulamadı. Yasağa rağmen bariyerleri aşarak sahile gelen çifte 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.