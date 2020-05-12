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  3. 12 Mayıs 2020 00:36

Sahilde güneşlenirken yakalandılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan vatandaş polis ekiplerine, "Yaz abi yaz, hak ettik" diye seslendi.

Sahilde güneşlenirken yakalandılar

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasaklandı. Alanya'da polis ve zabıta ekipleri, plajlarda denetim yaptı. 

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Sahilde güneşlenirken yakalandılar

Damlataş Plajı'nda kayalıkların etrafında yüzen iki genç Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polis ekiplerinin sahile geldiğini fark edince, hızla kayalıkların üstüne doğru kaçtı. 

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Sahilde güneşlenirken yakalandılar

Gözden kaybolan gençler için zabıta ekipleri araştırma başlattı.

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Sahilde güneşlenirken yakalandılar

'YAZ AMİRİM YAZ HAK ETTİK' Aynı plajda güneşlenen bir çift ise yunus ekiplerinin uyarısı sonrası toparlanırken, ceza yemekten kurtulamadı. Yasağa rağmen bariyerleri aşarak sahile gelen çifte 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 

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