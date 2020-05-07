Kara üzerine yapılan köprü için çözüm aranıyor

5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve 'seyir köprüsü' olarak adlandırılan, köprü görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, sahilde iki yaka arasına değil de karaya yapıldığı için sosyal medyada eleştirildi. Arsin Belediyesi köprünün yeniden planlanması için sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı. Köprü fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, "Bu köprüyü Trabzon’umuza en mantıklı nasıl şekilde kazandırabiliriz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz" ifadesine yer verildi.