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Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada

İstanbul Büyükçekmece Sahili'nde iki kadın grup arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kaynak: DHA
Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada - Resim: 1

Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. 

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Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada - Resim: 2

Henüz nedeni bilinmeyen iki kadın grubun tartışması kısa bir süre içinde saç saça baş başa kavgaya dönüştü. 

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Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada - Resim: 3

Kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. 

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Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada - Resim: 4

Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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