Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada
İstanbul Büyükçekmece Sahili'nde iki kadın grup arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Kaynak: DHA
Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı.
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Henüz nedeni bilinmeyen iki kadın grubun tartışması kısa bir süre içinde saç saça baş başa kavgaya dönüştü.
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Kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
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Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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