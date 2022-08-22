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Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı

Kocaeli'de Karamürsel, Kerpe ve Kandıra'da sahiller hafta sonunda adeta boks ringine döndü. Plajdaki bir kadının gizlice fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir kişi öldüresiye dövüldü.

Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı - Resim: 1

Kocaeli’de gün içerisinde farklı sahillerde çıkan kavgalar sahildeki vatandaşları tedirgin etti. Karamürsel'de iskele üzerinde çıkan kavgada, çok sayıda vatandaş birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bazı vatandaşlar iskeleden denize düştü. 

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Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı - Resim: 2

Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinin ise iki farklı noktasında kavga meydana geldi. Halk plajında çıkan kavgada bilinmeyen bir sebeple çok sayıda vatandaş kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle ayrıldı.

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Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı - Resim: 3

Kerpe’deki diğer olay ise kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki kadının fotoğrafını çeken bir şahıs diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Farklı noktalarda gerçekleşen kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 

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