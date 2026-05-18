Sahilde şaşkına çeviren manzara: Tam 15 metre uzunluğunda!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran 15 metre uzunluğundaki dev kızılçam ağacı ekipleri harekete geçirdi. Tonlarca ağırlıktaki ağacın denize nasıl ulaştığını belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA
Hatay’ın Samandağ ilçesinde dün sahil şeridinde dev bir kızılçam ağacının kıyıya vurması üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
1 / 8
İhbarın ardından Samandağ sahiline intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.
2 / 8
Yaklaşık 15 metre uzunluğunda olduğu belirlenen dev kızılçam ağacı, iş makinelerinin yoğun çabası sonucu denizden çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.
3 / 8
Dev kızılçam ağacı sahilde ilginç bir görüntü oluşturdu. Yetkililer, ağacın denize nasıl sürüklendiği ve hangi bölgeden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi. (DHA)
4 / 8