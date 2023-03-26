Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar

‘NADİREN DE OLSA RASTLIYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, “Chelonia Mydas’a çok benzeyen deniz kaplumbağası. Marmara Denizi’nde bulundukları bilinen koruma altındaki türlerden. Bu canlılar için İzmit Körfezi’nde beslenme, yuvalama, üreme için uygun alanlar yok. Mesela kumsal yok yumurtlamaları için. Doğal ortam kalmadığı için nüfusları az. Ancak bu şekilde nadiren tesadüfen rastlıyoruz. Korumak gerekir. Zarar vermemek, doğadaki sayılarının artması için uygun ekosistem koşulları hazırlamamız gerekir. Bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Üzerinde deniz kabukları yapışmış görünüyor. Olağan bir durum” dedi. (DHA)