Sahillerde yeni dönem: Bu yıl ilk kez uygulanacak
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bu yıl görev alacak 50 cankurtaran dışında bir de robot görev yapacak.
Turizm kenti Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen sezonla ilgili hazırlıklar sürüyor. Plajlardaki işletmeler ise yeni sezon için kendilerine ayrılan alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenliyor.
Fiziki yapıların dışında tatilcilere sunulan güvenlik hizmetleri kapsamında, cankurtaranlar da görevlerine başladı. 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'nde bu yıl 50 cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren tatilcilere hizmet verecek.
TEMASI SIFIRA İNDİRİYOR
Cankurtaranların yanı sıra bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmeti hayata geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek proje olarak hayata geçirilen bu çalışma kapsamında, teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, cankurtaran ekibine dahil edildi.
14 kilogram ağırlığında olan ve su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robot, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' isimli robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor.