Şahmaran'ın dizisi, o filme benzerliğiyle dikkat çekti
Netflix'in popüler fantastik dizisi Şahmaran, bir dönemin efsanesi 'Alacakaranlık' serisine benzerliği ile gündeme geldi.
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Netflix'in yeni fantastik Türk dizisi Şahmaran, ile 'Alacakaranlık' serisi benzerliğiyle dikkat çekti. Ekşişeyler yazarı, iki yapım arasındaki benzerlikleri sizler için hazırladı.
1) Seçilmiş adam Maran, yangında sıkışmış Şahsu'yu ateşin içinden kurtarıyor. Edward'ın Bella'yı araba çarpmak üzereyken eliyle arabayı durdurması ve Bella'yı kurtarması ilk benzerlikler arasında. Bella yaşanan olay sonrasında Edward'ı araştırmaya başlıyor aynı durumu Şahsu'da yaşıyor.
2) Maran'ın ailesinin çok lüks ve ilginç bir evleri var. Aynı karakterler Edward Cullen ailesi için de geçerli.
3) Edward'ın düşünce okuyan kız kardeşi Alice aynı zamanda Bella'ya en yakın olan kişiydi. Şahmaran'da Maran'ın küçük kız kardeşi de düşünce okuyor ve Şahsu'ya en iyi davranan aile üyesi.