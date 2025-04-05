  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada

Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada

Ankara'da sahte alkol tükettiği belirlenen bir şahıs sokak ortasında yere yığılarak hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: İHA
Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada - Resim: 1

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesinde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de meydana geldi.

1 / 6
Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, alkol tüketmiş iki şahıs yürümekte zorluk çekerek Ereğli sokak kesişiminde durdular. Şahıslardan biri alkolün ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı.

2 / 6
Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada - Resim: 3

Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığın görülürken, yere yığılan şahsın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

3 / 6
Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada - Resim: 4

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi. O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

4 / 6