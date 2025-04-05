Sahte alkolden sokak ortasında ölüm saniye saniye kamerada
Ankara'da sahte alkol tükettiği belirlenen bir şahıs sokak ortasında yere yığılarak hayata gözlerini yumdu.
Kaynak: İHA
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesinde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, alkol tüketmiş iki şahıs yürümekte zorluk çekerek Ereğli sokak kesişiminde durdular. Şahıslardan biri alkolün ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı.
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Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığın görülürken, yere yığılan şahsın ise olay yerinde hayatını kaybetti.
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Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi. O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
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